Поиск

BYD в апреле впервые обошла Tesla по продажам электромобилей в Европе

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Китайская компания BYD Co. в апреле впервые в своей истории обогнала Tesla по продажам электромобилей в Европе, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Jato Dynamics.

Продажи BYD в ЕС в апреле составили 7231 электромобиль, увеличившись в 2,7 раза в годовом выражении. Продажи Tesla упали на 49%, до 7165 машин.

"Разница в абсолютных цифрах продаж между двумя брендами может быть небольшой, но последствия значительны, - отметил аналитик Jato Dynamics Фелипе Муньос. - Это важный поворотный момент для европейского автомобильного рынка".

Совокупные продажи электромобилей в Европе в апреле увеличились на 28%. Лидер сегмента, германская Volkswagen, нарастила продажи на 61%, в том числе ее бренд Skoda увеличил реализацию электромобилей более чем в три раза.

BYD Skoda Tesla Volkswagen Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЦБ отметили, что услуги НСПК по универсальному QR-коду будут бесплатными

Законопроект, обязывающий банки и продавцов использовать цифровой рубль и универсальный QR-код, принят в I чтении

Суд в РФ удовлетворил иск Сбербанка к его кипрской "дочке" на $191,3 млн

"КАМАЗ" снизил прогноз рынка тяжелых грузовиков в 2025 году с 80 тысяч до 45 тысяч

Минсельхоз заявил, что рост цен на овощи определяют импортные продукты

OpenAI покупает стартап дизайнера iPhone и будет разрабатывать ИИ-устройства

Курс биткойна впервые превысил $111 тысяч

Курс биткойна впервые превысил $111 тысяч

Иск Генпрокуратуры к отстраненному владельцу "Главпродукта" рассмотрят в закрытом режиме

РЖД в мае фиксируют отклонение погрузки примерно на 9% г/г

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2269 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе406 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6407 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });