BYD в апреле впервые обошла Tesla по продажам электромобилей в Европе

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Китайская компания BYD Co. в апреле впервые в своей истории обогнала Tesla по продажам электромобилей в Европе, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Jato Dynamics.

Продажи BYD в ЕС в апреле составили 7231 электромобиль, увеличившись в 2,7 раза в годовом выражении. Продажи Tesla упали на 49%, до 7165 машин.

"Разница в абсолютных цифрах продаж между двумя брендами может быть небольшой, но последствия значительны, - отметил аналитик Jato Dynamics Фелипе Муньос. - Это важный поворотный момент для европейского автомобильного рынка".

Совокупные продажи электромобилей в Европе в апреле увеличились на 28%. Лидер сегмента, германская Volkswagen, нарастила продажи на 61%, в том числе ее бренд Skoda увеличил реализацию электромобилей более чем в три раза.