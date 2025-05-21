Kraft Heinz рассматривает потенциальные стратегические сделки

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Американская Kraft Heinz Co., один из крупнейших мировых производителей продуктов питания, рассматривает потенциальные стратегические сделки с целью повышения акционерной стоимости.

Как сообщила компания, этот процесс идет уже несколько месяцев, но на данный момент нет гарантий, что он приведет к заключению какой-либо сделки.

"Компания на ставит сроков для завершения этого процесса и не планирует делать каких-либо дальнейших объявлений относительно него, если только не посчитает раскрытие дополнительной информации целесообразной или необходимой", - говорится в пресс-релизе.

Два члена совета директоров Kraft Heinz, представлявшие Berkshire Hathaway Inc., покидают совет директоров компании. Это не связано с операциями, политикой и практиками компании, отмечается в сообщении.

Количество членов совета директоров сократится до 10.

В последние годы Kraft Heinz сталкивается с ослаблением спроса на ее основные продуктовые линейки. В апреле она понизила годовые прогнозы, отметив экономическую неопределенность, связанную, в частности, с ситуацией в торговой сфере.

С начала 2025 года капитализация Kraft Heinz снизилась на 9,2%.

Kraft Heinz была образована в 2015 году в результате слияния H.J.Heinz Co. и Kraft Foods Group Inc. Портфель компании включает такие известные бренды, как сыр Philadelphia, кофе Maxwell House, кетчупы и детское питание Heinz, десерты Jell-O. Продукция компании продается в 190 странах.