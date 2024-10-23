"Циан" готовит дивполитику и прорабатывает возможность выплаты спецдивиденда

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - МКАО "Циан" готовит дивидендную политику, а также прорабатывает возможность выплаты специального дивиденда, сообщил журналистам директор по финансам и стратегии компании Михаил Лукьянов.

"Дивидендная политика - неотъемлемая часть публичной компании. Сейчас она находится в процессе внутреннего обсуждения, далее будет выноситься на совет директоров", - сказал топ-менеджер, не раскрыв ее возможные детали.

"Что касается накопленных дивидендов или спецдивидендов - этот вопрос тоже находится в процессе проработки и анализа", - добавил он.

По словам Лукьянова, на счетах компании сейчас накоплено более 8 млрд рублей.

"Как мы не раз заявляли, часть этих денег планируется направить на дивиденды. Размер и детали потенциальных дивидендных выплат мы объявим чуть позже", - заключил он.

Компания "Циан" никогда не выплачивала дивиденды, однако в 2021 году - еще будучи в статусе публичной компании на Нью-Йоркской фондовой бирже - заявляла о намерении делать это в будущем.

Что касается дальнейших планов после редомициляции "Циан", до конца 2024 года МКАО рассчитывает получить публичный статус, после чего ожидается объявление оферты для миноритариев на обмен акций кипрской Cian plc (изначально холдинговая компания "Циан") на акции российской компании. По словам Лукьянова, обмен планируется проводить по коэффициенту 1:1.

Торги акциями "Циан" на Мосбирже, по словам топ-менеджера, смогут начаться после завершения процесса обмена, так как правила площадки не предусматривают возможность параллельных торгов двух компаний (сейчас на "Мосбирже" обращаются американские депозитарные расписки Cian plc).

В сентябре новая холдинговая компания сервиса объявлений о недвижимости "Циан" завершила редомициляцию в САР Калининградской области. Речь идет о Cian Technology Ltd, которая была зарегистрирована как МКАО "Циан".

"Циан" весной 2024 года объявила о реструктуризации, в рамках которой зарегистрированная на Сейшелах Cian Technology Ltd стала владельцем 69,94% кипрской Cian Plc. Сделка представляла собой техническую реструктуризацию через обмен ценных бумаг, а компания с Сейшельских островов принадлежит акционерам сервиса объявлений о недвижимости, чьи акции не находятся в свободном обращении.

Последний раз изменение состава акционеров Cian Plc раскрывала в годовом отчете за 2022 год по форме 20-F, опубликованном в апреле 2023 года, сейчас ее основным акционером является МКАО "Циан".