Baidu увеличил чистую прибыль в I квартале на 42%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Baidu Inc. увеличил чистую прибыль в первом квартале 2025 года на 42%, выручку - на 3%.

В январе-марте чистая прибыль компаниисоставила 7,72 млрд юаней ($1,06 млрд) против 5,45 млрд юаней годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков предполагал снижение чистой прибыли Baidu до 3,745 млрд юаней.

Квартальная прибыль без учета разовых факторов уменьшилась на 8%, до 6,47 млрд юаней.

Выручка Baidu в январе-марте составила 32,45 млрд юаней по сравнению с 31,51 млрд юаней годом ранее. Эксперты в среднем ожидали этот показатель на уровне 30,43 млрд юаней.

Выручка основного бизнеса компании (Baidu Core) в минувшем квартале увеличилась на 7%, до 25,46 млрд юаней. Поступления в сегменте онлайн-маркетинга снизились на 6%, до 16 млрд юаней. Доход в подразделении, включающем облачные сервисы и ИИ-разработки, вырос на 40%, до 7,2 млрд юаней.

Выручка принадлежащей Baidu онлайн-видеоплатформы iQIYI уменьшилась на 9%, до 7,2 млрд юаней.