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Минпромторг ждет снижения дохода от утильсбора в 2025 году на 200 млрд рублей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Поступление средств от утилизационного сбора на колесную технику в 2025 году могут оказаться на 200 млрд рублей ниже заложенной в федеральный бюджет суммы, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, выступая на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле.

"Ввиду существенного сжатия рынка из-за высоких ставок автокредитования и падения продаж импортных машин поступления в бюджет по этой статье значительно сократились. До конца года недостача может составить порядка 200 млрд рублей", - сказал он, отметив, что утильсбор является одним из основных источников доходов бюджета по госпрограммам Минпромторга и программам научно-технического развития.

По словам министра, Минфин предлагает на эту сумму (около 200 млрд рублей) оптимизировать затраты Минпромторга.

Приведенная Алихановым оценка сокращения поступлений от утильсбора ниже той, которая приведена в поправках к бюджету-2025, опубликованных в середине мая. В пояснительной записке к проекту поправок ожидания по доходам от утильсбора (правда не сказано на какие виды техники) указаны в размере 1,6 трлн рублей, в ранее утвержденном трехлетнем бюджете они составляют 2 трлн рублей на 2025 год.

Минпромторг РФ подготовил предложения по оптимизации затрат на 2025 год с учетом выпадающих поступлений, при этом намерен оставить неизменными статьи расходов в 2026-2027 годах, сообщил в среду Алиханов. С учетом дополнительных источников доходов суммарно объем недополученных средств, по его оценке, составит около 112 млрд рублей.

"По статьям, не привязанным к утильсбору по автомобилям, у нас прогнозируется повышение доходов. Речь идет про выплаты резидентов индустриальных парков и промышленных технопарков, возвращаемых на развитие этих площадок в бюджеты регионов. То же самое касается доходов от пошлин на парфюмерно-косметическую продукцию из недружественных стран и дополнительных поступлений от "утиля" по специальной и сельхозтехнике. Всё это в совокупности позволяет нам компенсировать сокращение бюджета Минпромторга до 111,7 млрд рублей", - сказал он.

При оптимизации расходов на 2025 год Минпромторг не будет корректировать затраты по госпрограммам ОПК, развития радиоэлектронной промышленности и нацпроекту "Беспилотные авиационные системы". Также объемы ассигнований будут сохранены по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" "за счет дополнительных доходов от пошлин на продукцию недружественных стран", рассказал министр.

"По мероприятиям, оказывающим наибольшее влияние на достижение показателей технологического суверенитета допускается только перенос на следующий год без сокращения финансирования", - подчеркнул Алиханов, добавив, что для демпфирования выпадающих доходов на приоритетные проекты планируется направлять экономию по уже проведенным отборам.

В числе возможных сокращений - затраты по статьям, находящимся на резерве Минфина, "как наиболее рискованные с точки зрения освоения".

Показатели нацпроектов, запланированных к достижению в 2030 году, корректироваться не будут, отметил Алиханов.

Минпромторг Минфин Антон Алиханов
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