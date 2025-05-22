Рубль на "Мосбирже" дорожает к юаню при подготовке экспортеров к налоговым выплатам

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Утром в четверг на "Московской бирже" рубль дорожает к юаню, несмотря на падение котировок нефти. Спрос на рублевую ликвидность поддерживается при подготовке экспортеров к налоговым выплатам на следующей неделе.

За первую минуту торгов юань подешевел на 2,3 копейки до 11,0315 рубля. При этом юань оказался на 5,61 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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