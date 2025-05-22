"Мосбиржа" с 28 июня допустит биржевые фонды к торгам по выходным дням

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 28 июня намерена допустить биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) к торгам выходного дня, сообщил управляющий директор по фондовому рынку торговой площадки Борис Блохин на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XVI, организованной Cbonds.

"Следующим этапом будет добавление инструментов коллективных инвестиций. Мы планируем это сделать 28 июня. У нас будет предоставлена возможность добавления БПИФов, и мы благодарны управляющим компаниям, которые сейчас активно готовятся к доступу своих фондов в середине лета на торги в выходные дни. Уверены, что это будет активно использоваться инвесторами и они будут активно в инвестировать в эти инструменты", - сказал Блохин.

"Мосбиржа" 1 марта запустила торги акциями по выходным дням в экспериментальном режиме. Сейчас инвесторам доступны 106 акций.

Сессия выходного дня является частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.