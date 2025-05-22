Поиск

"Мосбиржа" с 28 июня допустит биржевые фонды к торгам по выходным дням

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 28 июня намерена допустить биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) к торгам выходного дня, сообщил управляющий директор по фондовому рынку торговой площадки Борис Блохин на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XVI, организованной Cbonds.

"Следующим этапом будет добавление инструментов коллективных инвестиций. Мы планируем это сделать 28 июня. У нас будет предоставлена возможность добавления БПИФов, и мы благодарны управляющим компаниям, которые сейчас активно готовятся к доступу своих фондов в середине лета на торги в выходные дни. Уверены, что это будет активно использоваться инвесторами и они будут активно в инвестировать в эти инструменты", - сказал Блохин.

"Мосбиржа" 1 марта запустила торги акциями по выходным дням в экспериментальном режиме. Сейчас инвесторам доступны 106 акций.

Сессия выходного дня является частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.

Борис Блохин Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз заявил, что рост цен на овощи определяют импортные продукты

OpenAI покупает стартап дизайнера iPhone и будет разрабатывать ИИ-устройства

Курс биткойна впервые превысил $111 тысяч

Курс биткойна впервые превысил $111 тысяч

Иск Генпрокуратуры к отстраненному владельцу "Главпродукта" рассмотрят в закрытом режиме

РЖД в мае фиксируют отклонение погрузки примерно на 9% г/г

ЕС изучает введение нулевой квоты для российского газа

ЕС изучает введение нулевой квоты для российского газа
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе406 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2268 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6407 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });