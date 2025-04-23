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"Мосбиржа" изменит расчет лимита отклонения цены бумаг для торгов в выходные

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 26 апреля изменяет механизм расчета лимита отклонения цены по ценным бумагам в ходе дополнительной торговой сессии выходного дня - он будет определяться по отношению к последней текущей цене предыдущего торгового дня, сообщает торговая площадка.

Текущая цена рассчитывается не реже одного раза в минуту как средневзвешенная цена за последние 10 минут торгов в соответствии с методикой расчёта текущих цен ценных бумаг.

Сейчас лимит отклонения цены в ходе торгов выходного дня определяется по отношению к цене закрытия предыдущего торгового дня (определяется на аукционе закрытия, проводимом в конце основной торговой сессии).

Значение лимита отклонения цены в ходе торгов выходного дня остается прежним и составляет плюс-минус 3%.

Механизм расчета лимита отклонения цены в ходе утренней и вечерней торговых сессий по рабочим дням остается без изменений. Лимит отклонения цены в ходе утренних торгов определяется относительно цены закрытия предыдущего рабочего дня, вечерних торгов - относительно цены закрытия текущего рабочего торгового дня.

Мосбиржа Московская биржа
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