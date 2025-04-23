Мосбиржа увеличивает количество акций на торгах выходного дня до 100

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 25 апреля добавляет в перечень ценных бумаг, доступных на утренней и вечерней торговых сессиях рынка акций, 10 акций российских компаний, сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Инвесторам на этих сессиях станут доступны сделки с бумагами IVA Technologies, "Аптечная сеть 36,6", "Хэндерсон Фэшн Групп", "Россети Сибирь", "Диасофт", "Делимобиль", "Лента", "Россети Московский регион" (MSRS), "Юнайтед Медикал Груп" и "Россети Урал".

С субботы, 26 апреля, эти бумаги и также акции "Дальневосточного морского пароходства" станут доступны для заключения сделок на торгах выходного дня. Таким образом, общее число акций на дополнительной торговой сессии выходного дня достигнет 100 ценных бумаг.

Торги в выходные дни на рынке акций Московской биржи стартовали 1 марта 2025 года и проводятся в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня.