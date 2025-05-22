Суд в РФ удовлетворил иск Сбербанка к его кипрской "дочке" на $191,3 млн

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в четверг по иску Сбербанка решил взыскать с его кипрской "дочки" - SIB (Cyprus) Limited - $191,3 млн задолженности "по кредитной сделке, заключенной в рамках соглашения об общих условиях проведения двусторонних сделок №105 от 16.09.2011", говорится в информации на сайте суда.

"Иск удовлетворить полностью", - отмечается на сайте суда.

Подробности слушания пока не опубликованы.

Иск поступил в суд 17 марта.

SIB (Cyprus) имеет лицензию Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра на осуществление инвестиционной деятельности, следует из информации на сайте компании. Ее единственный собственник - Сбербанк России. Компания отмечает, что подпадает под санкции ЕС как "дочка" Сбербанка, поэтому решила добровольно отказаться от лицензии.