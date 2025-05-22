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"Мосбиржа" обсудит с ЦБ расширение ценовых границ акций на торгах по выходным до 5%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "Московская биржа" планирует обсудить с Банком России возможность расширения диапазона ценовых границ акций на торгах выходного дня с 3% до 5%, сообщил журналистам управляющий директор по фондовому рынку торговой площадки Борис Блохин в кулуарах конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XVI, организованной Cbonds.

"Мы сейчас готовим наши предложения, потому что с 1 марта накоплен уже определенный опыт. Мы проводили опросы и маркетмейкеров, и участников, поэтому свои предложения представим, что возможно некоторое расширение ценового диапазона. Мы предложим рассмотреть расширение до плюс-минус 5%", - сказал он.

Он отметил, что на фоне возросшей волатильности ряд бумаг по выходным дням встают в планку. "Мы фиксировали даже за прошедшие торговые выходные случаи, когда бумаги упирались в планку. Это было не массовое явление, это были единичные случаи, но все равно, кажется, что это не очень правильно для рынка", - сказал Блохин.

Также, по его словам, планируется обсудить вариант введения разных ценовых границ для бумаг из индекса МосБиржи и тех, которые в него не входят. "Возможно, среди вариантов, которые мы предложим рассмотреть, это будет асимметричное отклонение, то есть, допустим, не плюс-минус 5%, а, например, на минус оставить 3%, а верхнюю планку поднять до 5%", - пояснил Блохин.

"Мосбиржа" с 1 марта запустила торги акциями по выходным дням. Сейчас инвесторам доступны 106 акций.

Сессия выходного дня является частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.

Зампред ЦБ Филипп Габуния ранее в мае говорил, что регулятор скептично относится к расширению диапазона ценовых границ на торгах в выходные дни.

Борис Блохин Мосбиржа Филипп Габуния Банк России
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