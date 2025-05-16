ЦБ не планирует ужесточать ограничения на торгах выходного дня

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Банк России сейчас не видит необходимости вводить более жесткие ограничения на торговой сессии выходного дня, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния.

"Оставляя тот дизайн, который есть, мы не планируем (ужесточать ограничения - ИФ). Если по каким-то причинам мы вдруг придем к тому, с чем обращаются участники рынка, о том, что 3% (диапазон ценовых границ - ИФ) они хотят больше сделать для разных бумаг, вполне возможно, нам придется додумывать какие-то дополнительные требования, чтобы снять те риски, которые связаны с отсутствием торгов на срочном рынке в выходные дни", - сказал Габуния журналистам в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2025".

Он отметил, что регулятор скептично относится к расширению диапазона ценовых границ на торгах в выходные.

Торги по субботам и воскресеньям "СПБ биржа" запустила с 1 февраля, "Московская биржа" – с 1 марта. Сессия выходного дня является частью следующего за выходными торгового дня.

Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.