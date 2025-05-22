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Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не платить дивиденды за 2024 год

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не платить дивиденды за 2024 год
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания.

Годовое собрание акционеров "Газпрома" назначено на 26 июня, состоится в заочной форме.

Компания не выплачивала дивиденды за 2021 год. За первое полугодие 2022 года было выплачено по 51,03 рубля на акцию (всего 1,208 трлн рублей); за полный 2022 и за весь 2023 год дивиденды не выплачивалось.

В апреле "Газпром" опубликовал финансовую отчетность по международным стандартам за 2024 год. База расчета дивидендов (чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи) выросла в два раза - до 1,433 трлн рублей. Это корреспондируется в расчетный дивиденд на одну акцию в размере 30,27 рубля. Также существенно улучшился показатель долговой нагрузки - отношение "чистый долг" /EBITDA сократилось до 1,8х.

В преддверии выхода отчета "Газпрома" аналитики были единодушны во мнении, что дивидендные выплаты по итогам 2024 года маловероятны. В начале мая министр финансов Антон Силуанов комментировал журналистам: "В бюджете 2025 года каких-либо поступлений дивидендных от "Газпрома" мы не планируем".

Однако после сильного отчета аналитики снизили уровень скептицизма в отношении дивидендов "Газпрома" за 2024 год. Недавний пример ВТБ - банка с госучастием, который неожиданно объявил о возвращении к дивидендам, также стал примером решений в пользу выплат акционерам.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).

Газпром Роснефтегаз Антон Силуанов ВТБ
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