Совет директоров "Газпром нефти" 20 мая рассматривает вопросы ГОСА и дивидендов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпром нефти" 20 мая рассматривает вопросы о проведении годового собрания акционеров, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по результатам 2024 года, говорится в сообщении эмитента.

За первое полугодие 2024 года компания выплатила дивиденды в размере 51,96 руб. на акцию.

Дивидендная политика НК предусматривает переход на промежуточные выплаты акционерам за шесть месяцев. Традиционно на дивиденды направлялось 50% чистой прибыли по МСФО с учетом корректировки на ряд статей. Однако за 2023 год "Газпром нефть" направила на дивиденды чуть выше 75% от прибыли.

"Газпром нефть" в 2024 году получила чистую прибыль в размере 479,5 млрд рублей.

Уставный капитал "Газпром нефти" состоит из 4 млрд 741 млн 299 тыс. 639 акций. Основным акционером является "Газпром", который контролирует чуть более 95% бумаг.