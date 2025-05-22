Котировки "Газпрома" ускорили падение на новости о невыплате дивидендов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Котировки "Газпрома" днем в четверг ускорили снижение на Мосбирже после того,как совет директоров концерна рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год.

К 15:45 акции "Газпрома" дешевели на "Мосбирже" на 4% до 131,08 рубля, минимум сделок составил 130,18 рубля (-4,6%) - минимум с 16 апреля; объем торгов бумагами превысил 12,48 млрд рублей.

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания. Годовое собрание акционеров "Газпрома" назначено на 26 июня, оно состоится в заочной форме.

Компания не выплачивала дивиденды за 2021 год. За первое полугодие 2022 года было выплачено по 51,03 рубля на акцию (всего 1,208 трлн рублей); за полный 2022 и за весь 2023 год дивиденды не выплачивались.