Совет директоров "Норникеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Норильского никеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания в четверг.

Годовое собрание акционеров "Норникеля" пройдет 27 июня, в нем примут участие акционеры по данным реестра на 2 июня.

Менеджмент "Норникеля" рекомендует не распределять дивиденды за 2024 год, говорил журналистам в марте глава компании Владимир Потанин.

"Платить дивиденды можно из свободного денежного потока, а при его отсутствии в счет кредитов дивиденды платить неправильно. Поэтому будем работать над увеличением денежного потока", - пояснял он.

Скорректированный денежный поток "Норникеля" по итогам прошлого года составил $335 млн (за первое полугодие был отрицательным на уровне $159 млн), что на 75% ниже уровня годичной давности. При этом "Норникелю" удалось переломить ситуацию роста оборотного капитала: чистый оборотный капитал уменьшился за год на 3% до $3 млрд, благодаря снижению запасов незавершенного производства и материалов, а также ослаблению рубля.

Рекомендация менеджмента "Норникеля" о невыплате дивидендов ГМК за 2024 год объясняется в т.ч. необходимостью распределения дивидендов среди акционеров Быстринского ГОКа, пояснял первый вице-президент - финансовый директор Сергей Малышев. У "Норникеля" есть обязательства в соответствии с акционерным соглашением по Быстринскому ГОКу, который принадлежит "Норникелю", "Интерросу" Владимира Потанина и китайскому фонду Hopu.

"Норникель" учитывает дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам Быстринского, при расчете скорректированного свободного денежного потока.

"Норникель" в период действия соглашения акционеров с 2013 по 2023 год выплатил более $35 млрд дивидендов (с учетом buyback), из которых более $9 млрд пришлось на "Русал", контролирующий около 27% акций "Норникеля".

Финальные дивиденды 2021 года были последними, рассчитанными в соответствии с формулой. После этого "Норникель" в условиях дополнительных издержек на масштабную инвестпрограмму и необходимости менять систему реализации и логистику сократил дивиденды. По мнению "Русала", экономических причин для отказа от дивидендов нет, но эти меры могут повлиять на реализацию инвестпроектов алюминиевой компании.

Финальные дивиденды за 2022 год "Норникель" не распределял, ссылаясь на усиление геополитических рисков и новые вызовы для операционной и сбытовой деятельности компании, а также для успешной реализации стратегических проектов.

Финальные дивиденды за 2023 год "Норникель" также не выплачивал, так как дивиденды за девять месяцев (в общей сложности около $1 млрд) перекрыли доступный для распределения акционерам денежный поток за весь год.