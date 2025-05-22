Госдепартамент США не намерен продлевать лицензию Chevron на работу в Венесуэле

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - США в данный момент не планируют продлять лицензию, разрешающую компании Chevron работать в Венесуэле, заявили в четверг в американском Госдепартаменте.

"Лицензия, как ожидается, прекратит действовать в мае. И госсекретарь (Марко - ИФ) Рубио ясно об этом сообщил", - сказала представитель внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс на брифинге.

Так Брюс прокомментировала сообщение Рубио в соцсети X. "Выгодная Мадуро нефтяная лицензия в Венесуэле прекратит действовать 27 мая", - написал госсекретарь.

Американские СМИ отмечают, что такая позиция противоречит заявлениям, сделанным ранее на этой неделе спецпосланником президента США по особым поручениям Ричардом Гренеллом, который допустил продление срока действия лицензии еще на 60 дней.

Изначально планировалось, что компания завершит свою деятельность в Венесуэле 3 апреля. Затем срок действия лицензии продлили до 27 мая.