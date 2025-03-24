Белый дом продлил до 27 мая лицензию Chevron на добычу нефти в Венесуэле

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа продлила до 27 мая срок действия лицензии, выданной Chevron Corp. на добычу и экспорт нефти из Венесуэлы, сообщил Департамент казначейства США.

Chevron получила лицензию на работу в стране при администрации Джо Байдена, в ноябре 2022 года. Однако при Трампе лицензия была отозвана, а Минфин США дал компании срок до 3 апреля на завершение работы в стране. На Chevron приходится около четверти добычи и трети экспорта нефти в Венесуэле.

При этом компании запрещено осуществлять выплату каких-либо налогов или роялти правительству Венесуэлы, выплату каких-либо дивидендов PDVSA или ее структурам, продавать нефть или нефтепродукты, произведенные совместными компаниями Chevron или через них, для экспорта в любую юрисдикцию, отличную от США, осуществлять любые транзакции с участием юридического лица, расположенного в Венесуэле, которое принадлежит или контролируется юридическим лицом, расположенным в Российской Федерации.