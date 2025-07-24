Chevron получила разрешение США на возобновление добычи нефти в Венесуэле

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американская Chevron вернула право на продолжение добычи нефти в Венесуэле, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Детали соглашения пока не ясны, отмечает издание, но оно было достигнуто после недавних переговоров с участием президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио и на фоне состоявшегося на прошлой неделе обмена пленными, в результате которого были освобождены все 10 оставшихся американцев, задержанных венесуэльским правительством.

Нефтяной сектор Венесуэлы находится под санкциями США. Однако в ноябре 2022 года Chevron получила лицензию на работу в стране при администрации Джо Байдена. Действующий президент Трамп заявил, что Венесуэла не выполнила свою часть договоренностей по "соглашению об уступках", касающегося проведения демократических выборов и принятию венесуэльских мигрантов, выдворяемых из США, и отменил лицензию Chevron, однако компании несколько раз временно продлевали разрешение работать в Венесуэле.

Компания добывает в Венесуэле порядка 250 тысяч баррелей нефти в сутки, что составляет порядка четверти всей нефтедобычи в стране. Лицензия прекратила свое действие в конце мая.