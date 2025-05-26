Поиск

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 мая

Трамп рассматривает антироссийские санкции, падение обломков БПЛА в промзоне в Кинешме, США выиграли чемпионат мира по хоккею

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп "безусловно" рассматривает введение новых санкций против России. Кроме того, президент США посетовал на действия российского лидера Владимира Путина. "Я знаю его долгое время. Мы всегда ладили с ним, но он запускает ракеты по городам (...), и мне это совсем не нравится", - сказал Трамп журналистам.

- Обломки БПЛА упали в промзоне в Кинешме Ивановской области. Повреждена хозпостройка, пострадавших, предварительно, нет.

- Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на европейские товары до 9 июля после разговора с главой Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила о "хорошем разговоре" с Трампом. По ее словам, ЕК требуется время, чтобы "достичь хорошей сделки" с США.

- Генпрокуратура РФ заявила иск о взыскании имущества экс-мэра Владивостока Владимира Николаева в доход государства. Предварительное судебное заседание назначено на 25 июня.

- Сборная США впервые с 1960 года выиграла чемпионат мира по хоккею. Финальный матч против швейцарской сборной завершился со счетом 1:0 в пользу американцев.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 10 человек госпитализированы после стрельбы в США

Трамп заявил, что слова Зеленского создают Украине проблемы

Президент США заявил о прогрессе на переговорах с Ираном по ядерной проблеме

Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на европейские товары до 9 июля

Трамп рассматривает введение новых санкций против России

Трамп рассматривает введение новых санкций против России
Военная операция на Украине

Военные заявили о ночном массированном ударе по военным объектам Украины

Трамп потребовал от Гарварда опубликовать данные об иностранных студентах

Трамп потребовал от Гарварда опубликовать данные об иностранных студентах

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 мая

Фильм "Простая случайность" получил главный приз Каннского кинофестиваля

Фильм "Простая случайность" получил главный приз Каннского кинофестиваля
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по контейнеровозу с военным имуществом в порту Одесса

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6422 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2271 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });