Что случилось этой ночью: понедельник, 26 мая

Трамп рассматривает антироссийские санкции, падение обломков БПЛА в промзоне в Кинешме, США выиграли чемпионат мира по хоккею

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп "безусловно" рассматривает введение новых санкций против России. Кроме того, президент США посетовал на действия российского лидера Владимира Путина. "Я знаю его долгое время. Мы всегда ладили с ним, но он запускает ракеты по городам (...), и мне это совсем не нравится", - сказал Трамп журналистам.



- Обломки БПЛА упали в промзоне в Кинешме Ивановской области. Повреждена хозпостройка, пострадавших, предварительно, нет.

- Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на европейские товары до 9 июля после разговора с главой Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила о "хорошем разговоре" с Трампом. По ее словам, ЕК требуется время, чтобы "достичь хорошей сделки" с США.

- Генпрокуратура РФ заявила иск о взыскании имущества экс-мэра Владивостока Владимира Николаева в доход государства. Предварительное судебное заседание назначено на 25 июня.



- Сборная США впервые с 1960 года выиграла чемпионат мира по хоккею. Финальный матч против швейцарской сборной завершился со счетом 1:0 в пользу американцев.