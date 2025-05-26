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Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне стабильной ситуации на рынке нефти

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань повышается на Московской бирже утром в понедельник. Рубль снижается на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,059 руб. (+3,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,82 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Экспортеры, перечень которых установлен указом президента РФ, вновь обязаны репатриировать и продавать часть валютной выручки.

Премьер-министр Михаил Мишустин 22 мая подписал постановление о продлении этого требования до 30 апреля 2026 года. Ранее источник, знакомый с ходом подготовки документа, сообщил, что указ с новыми сроками действия обязательной продажи валютной выручки был подписан 15 мая. В прежней редакции и указ, и постановление действовали до 30 апреля 2025 г.

Так, экспортеры, которые входят в утвержденный президентским указом перечень (этот документ носит закрытый характер и не публикуется - ИФ), с 25 мая 2025 года обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, сообщило правительство. Также эти компании обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках, но не менее 25% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, отмечено в сообщении.

Таким образом, базовые параметры режима остались неизменными.

Цены на нефть

Цены на нефть сдержанно растут утром в понедельник на новостях об отсрочке введения пошлин в 50% на импорт товаров в США из ЕС.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве поднялась на 0,32%, до $64,98 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 0,3%, до $61,72 за баррель.

Президент США Дональд Трамп во время разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам. В прошлую пятницу Трамп рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из ЕС в размере 50% с 1 июня.

В центре внимания инвесторов также остаются переговоры между США и Ираном по иранской ядерной проблеме.

"У нас были очень хорошие переговоры с Ираном вчера и сегодня (в субботу и воскресенье - ИФ), посмотрим, что из этого выйдет. Но, я думаю, что у нас могут быть хорошие новости на иранском фронте", - заявил Трамп журналистам в Нью-Джерси.

По данным источников The Wall Street Journal, встреча делегаций двух стран в Риме завершилась без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.

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