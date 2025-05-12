Доходы бюджета РФ от нефтегаза в 2025 г. снижены на 24% по сравнению с первоначальным прогнозом

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Поправки к федеральному бюджету на 2025 г. предусматривают снижение нефтегазовых доходов в этом году по сравнению с ранее утвержденным бюджетом на 2,6 трлн руб., среди факторов - снижение прогноза экспортной цены на российскую нефть с $69,7 за баррель до $56 за баррель, пересмотр прогноза курса доллара.

Дополнительное влияние оказали изменения законодательства, принятые в 2024 г. уже после формирования исходного бюджета.

Поправки в бюджет (№914318-8) опубликованы в электронной базе данных парламента.

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2025 г. ожидаются в сумме 8 трлн 317 млрд 421 млн руб. (3,7% ВВП), или на 2 трлн 619 млрд 24 млн руб. меньше ранее прогнозировавшегося значения.

"Сложившаяся в январе-апреле 2025 г. конъюнктура на мировых сырьевых рынках оказалась менее благоприятной, чем ожидалось ранее - объявление о протекционистских мерах США в начале апреля вызвало резкое снижение цен на нефть. Учитывая уже реализованные и еще сохраняющиеся риски последствий нарастания геополитической нестабильности, траектория цены на российскую нефть была скорректирована в сторону более сдержанных значений - с $69,7 за баррель, учтенных при формировании закона 419-ФЗ (закон о бюджете РФ - ИФ), до $56 за баррель по итогам 2025 г. На этом фоне прогноз по курсу рубля пересмотрен", - говорится в пояснительной записке.

Согласно материалам, прогноз по поступлениям от НДПИ на нефть снижен на 29,5% - с 10,68 трлн до 7,53 трлн руб. Помимо выше названных причин (цены на нефть, курса доллара), на ожидаемые поступления повлияло увеличение с 1 января 2025 г. размера налогового вычета, предоставляемого отдельным налогоплательщикам, осуществляющим добычу в границах Красноярского края (всего 177 млрд руб.), и продление срока применения особого налогового режима "новое морское месторождение" для отдельных налогоплательщиков (87 млрд руб.)

Поступления от налога на дополнительный доход (НДД) снижены на 33% - с 1,88 трлн до 1,26 трлн руб. Уточняется, что изменение прогнозируемых поступлений НДД связано с изменением цен на нефть, объема добычи и курса доллара США, а также фактически сложившейся структуры объемов добычи.

Одновременно прогноз по вывозным пошлинам на товары, выработанные из нефти, увеличен с нуля до 1,4 млрд руб. В пояснительной записке это связано с фактической уплатой пошлин на сжиженные углеводороды и заградительных пошлин. Также запланировано увеличение объемов акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку, рост составит 1,47 трлн руб., что связано с корректировкой возмещения, исходя из цен на нефть и нефтепродукты на Роттердамском рынке.

Поступления от НДПИ на природный газ пересмотрены с 1 трлн до 907 млрд рублей (-9,96%), на газовый конденсат - с 834,6 млрд до 670,7 млрд рублей (-19,6%). Таможенные пошлины на природный газ также упали - на 57 млрд рублей. Общие доходы от газа снижены на 9,4%.

Потребление, и соответственно, добыча газа напрямую зависят от погодных условий в регионах потребления, и прежде всего зимой. Согласно данным "Системного оператора ЕЭС", в отопительном сезоне 2024/25 годов средняя температура воздуха по России была на 2,5 градуса Цельсия выше климатической нормы (а также средних значений предыдущего сезона - 2023/24 годов). Под влиянием теплой погоды в первом квартале 2025 года (пока доступна статистика за три месяца) добыча газа в России сократилась на 11 млрд куб. м.

Отмена налогового вычета по НДПИ на газовый конденсат при получении широкой фракции легких углеводородов при переработке газового конденсата принесет в бюджет 40,9 млрд руб., говорится в материалах.

Как следует из пояснительной записки, основное снижение нефтегазовых доходов - в размере 2,4 трлн руб. - обусловлено факторами, не связанными с изменением законодательства, в первую очередь, пересмотром прогноза биржевых цен и курса доллара США. При этом подчеркивается, что влияние указанного снижения на сбалансированность федерального бюджета нейтрализуется "бюджетным правилом".