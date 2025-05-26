Вексельберг анонсировал 36 млрд рублей инвестиций в строительство аэропорта "Архыз"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Инвестиции в строительство аэропорта "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике составят около 36 млрд рублей, сообщил телеканалу "Россия 24" глава совета директоров группы "Ренова" Виктор Вексельберг.

"Проект не дешевый - нам придется потратить порядка 36 млрд (рублей - ИФ) по оценкам на сегодняшний день, потому что это включает в себя как строительство аэровокзального, так и аэропортового комплекса. Но мы уверены, что реализуем проект вовремя, и в конце 2028 года проект будет сдан", - сказал он.

Общая площадь аэропорта, по его словам, составит порядка 24 тысяч кв. метров, пропуская способность - 1 тысяча пассажиров в час.

"Рассчитываем, что к 2030 году пассажиропоток составит порядка 2 млн человек", - добавил Вексельберг.

Аэропорт "Архыз" вблизи одноименного курорта в КЧР будет построен в рамках концессионного соглашения, подписанного между республикой и АО УК "Аэропорты регионов" в 2024 году. За счет УК будут возведены терминал, взлетно-посадочная полоса с рулежными дорожками, перроном, установлено светосигнальное оборудование и прочие объекты аэродромной инфраструктуры.

Стоимость проекта ранее оценивалась примерно в 28 млрд рублей.