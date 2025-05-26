Поиск

Вексельберг анонсировал 36 млрд рублей инвестиций в строительство аэропорта "Архыз"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Инвестиции в строительство аэропорта "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике составят около 36 млрд рублей, сообщил телеканалу "Россия 24" глава совета директоров группы "Ренова" Виктор Вексельберг.

"Проект не дешевый - нам придется потратить порядка 36 млрд (рублей - ИФ) по оценкам на сегодняшний день, потому что это включает в себя как строительство аэровокзального, так и аэропортового комплекса. Но мы уверены, что реализуем проект вовремя, и в конце 2028 года проект будет сдан", - сказал он.

Общая площадь аэропорта, по его словам, составит порядка 24 тысяч кв. метров, пропуская способность - 1 тысяча пассажиров в час.

"Рассчитываем, что к 2030 году пассажиропоток составит порядка 2 млн человек", - добавил Вексельберг.

Аэропорт "Архыз" вблизи одноименного курорта в КЧР будет построен в рамках концессионного соглашения, подписанного между республикой и АО УК "Аэропорты регионов" в 2024 году. За счет УК будут возведены терминал, взлетно-посадочная полоса с рулежными дорожками, перроном, установлено светосигнальное оборудование и прочие объекты аэродромной инфраструктуры.

Стоимость проекта ранее оценивалась примерно в 28 млрд рублей.

Архыз Виктор Вексельберг КЧР Ренова Аэропорты регионов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правопреемник Halliburton в РФ получил разрешение на покупку российского бизнеса Aggreko

ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты корпоративным заемщикам, испытывающим временные трудности

Силуанов счел нецелесообразным увеличивать налоговую нагрузку на нефтянку

Глава Минэкономразвития заявил о рисках переохлаждения экономики РФ

Глава Минэкономразвития заявил о рисках переохлаждения экономики РФ

Совет директоров "КАМАЗа" рекомендовал не платить дивиденды за 2024 год

Совет директоров "КАМАЗа" рекомендовал не платить дивиденды за 2024 год

Трамп одобрил слияние US Steel и Nippon Steel

Трамп одобрил слияние US Steel и Nippon Steel
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6426 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });