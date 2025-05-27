Индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,8% в начале основной сессии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник корректируется вверх за счет закрытия коротких позиций игроками после ощутимого падения ранее на фоне опасений, что процесс мирного урегулирования украинского конфликта может оказаться продолжительным, а США могут ввести новые антироссийские санкции. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов выросли на 0,8%, лидерами роста выступили акции "Группы компаний ПИК" (+3,3%), "МТС" (+1,9%), "ВК" (+1,8%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2720,77 пункта (+0,8%; на утренней сессии индекс падал ниже 2670 пунктов); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже растут в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 мая, составляет 79,6588 руб. (-5,2 копейки).

Подорожали также акции "Московской биржи" (+1,6%), "Норникеля" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Роснефти" (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1%), ОК "Русал" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), Сбербанка (+0,8% и +0,8%), "Интер РАО" (+0,7%), "Т-Технологии" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "ММК" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%).

Подешевели акции "Северстали" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,4%), АФК "Система" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%).

Совет директоров ПАО АФК "Система" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила корпорация накануне вечером. Годовое собрание акционеров, на котором будет рассматриваться этот вопрос, состоится 27 июня.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что президент США Дональд Трамп подумывает об отказе от мирных переговоров по Украине и может ввести санкции против России уже на этой неделе.

"Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе", - говорится в статье. По словам одного из источников издания, ограничения, скорее всего, не будут включать новые банковские санкции, обсуждаются другие варианты.

Кроме того, один из источников издания сообщил, что президент США "устал от мирных переговоров" и "подумывает о том, чтобы отказаться от них".

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила The Wall Street Journal: "Президент Трамп ясно дал понять, что хочет мирного соглашения, достигнутого путем переговоров".

Ранее американский лидер, выступая перед журналистами в Нью-Джерси, заявил, что "безусловно" раздумывает над введением дополнительных санкций в отношении России.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам совещания президента РФ с представителями российских деловых кругов в понедельник выступил с заявлением, что российские производители оказались в сложной ситуации из-за длительного действия высокой ставки ЦБ и одновременного укрепления рубля, от правительства и регулятора требуется принятие решений по улучшению ситуации.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, рынок акций с начала недели остается под давлением продаж, причем причина пессимизма комплексная. Так, сохраняются серьезные опасения по поводу затягивания переговоров между Россией и Украиной, рынок закладывает в цены риск расширения европейских антироссийских санкций, включая новые ограничения против банков и обсуждение снижения потолка цен на нефть до $45 за баррель. Трамп ранее заявлял, что рассматривает возможность ужесточения санкций против России, прямо подчеркнув, что его не устраивает развитие событий на Украине и действия Москвы. Для российского рынка это стало "холодным душем": несмотря на то, что высказывания политика зачастую слишком эмоциональны, инвесторы восприняли их как сигнал к повышению внешнеполитических рисков, полагает аналитик.

Нефть остается слабой, так как тревожность инвесторов подогревается ожиданиями по увеличению добычи странами ОПЕК+ и обсуждением новых ограничений по российской нефти. Во второй половине недели внимание рынка сместится к публикации данных по инфляции, промышленному производству и возможному заседанию ОПЕК, а также к приближающемуся решению Банка России по ключевой ставке, напомнил аналитик.

С технической точки зрения индекс МосБиржи закрепился ниже важной поддержки 2800 пунктов, которая долгое время служила рынку своеобразным "якорем" - здесь стабилизировались откаты в марте и апреле, от нее шли попытки роста. Сейчас индекс может устремиться к диапазону 2630-2650 пунктов, считает Магомедов.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что давление продавцов на российский рынок акций сохранится.

Основным фактором для продаж выступает ухудшение геополитического фона и усиление опасений заметного затягивания переговорного процесса по Украине. Дополнительным фактором выступает снижение нефти – фьючерс на Brent не смог закрепиться выше $65 за баррель.

Прошедшая в СМИ информация о возможности рассмотрения США новых санкций против РФ может оказать дополнительное давление на российский рынок, способствуя уходу индекса МосБиржи на новые локальные минимумы. Также есть риски ухудшения ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent может откатиться к нижней границе диапазона $60-65 за баррель.

"В сложившейся ситуации целевым диапазоном для индекса МосБиржи во вторник видится район 2620-2700 пунктов. При этом не исключена техническая коррекция за счет фиксации прибыли спекулянтами по коротким позициям, что позволит рынку отыграть часть потерь", - предполагает Зварич.

Между тем руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов считает, что рынок акций РФ будет искать поводы для разворота вверх.

"Западные СМИ пишут, что президент США Трамп может ввести санкции в отношении России уже на этой неделе, на этих сообщениях рынок акций утром во вторник продолжил снижение. Однако идет шестой день безоткатного снижения, рынок выглядит локально перепроданным. Кроме того, практически закрыты "гэпы" от 9 и 10 апреля – то есть можно говорить о том, что цель распродаж достигнута", - считает эксперт.

Таким образом, с большой вероятностью в отсутствие нового негатива агрессивные спекулянты будут ловить момент для закрытия "шортов" и переворота вверх. Поводом для этого могут стать ожидания хорошей статистики Росстата по инфляции, что увеличит надежды на мягкое решение совета директоров ЦБ по ставке в конце следующей недели, полагает Антонов.

Как только наметится восходящее движение, к нему нужно будет присоединяться. Фундаментально намного лучше рынка в целом выглядят банки, пополнять портфели можно бумагами Сбера, "Т-Технологий" и банка "Санкт-Петербург". Спекулятивно на отскок также лучше прикупить фьючерс на индекс МосБиржи, считает представитель компании "Алор брокер".

Зарубежные фондовые индексы

Накануне в США биржи не работали в связи с банковским выходным.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi снизился на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 1-1,3% к уровню минувшей пятницы).

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены стабилизировались после снижения на фоне опасений дальнейшего ускоренного наращивания нефтедобычи странами ОПЕК+.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $64,69 за баррель (-0,1% и -0,1% накануне), июльская цена WTI - $61,43 за баррель (-0,2% к уровню пятницы).

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что восемь стран альянса ОПЕК+ обсуждают возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле. Участники рынка опасаются, что это может привести к формированию избытка предложения. Встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, состоится в конце текущей недели.

Некоторую поддержку котировкам фьючерсов на нефть накануне оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп согласился отсрочить введение повышенных тарифов на импорт из ЕС до 9 июля. В прошлую пятницу Трамп сообщил, что рекомендовал ввести пошлину на товары из ЕС в размере 50% с 1 июня.

Инвесторы также продолжают следить за переговорами Вашингтона и Тегерана относительно иранской ядерной программы. Переговорам грозят серьезные трудности, если Вашингтон действительно хочет лишить Тегеран возможности мирного использования ядерной энергии, заявил в понедельник телеканалу CNN представитель иранского МИД Исмаил Багаи. "Если в планах США отнять у иранцев право на мирную ядерную энергию, то я думаю, это станет настолько проблематичным, что подорвет весь процесс", - сказал он.

Пятый раунд консультаций США и Ирана состоялся в пятницу в Риме. По данным источников The Wall Street Journal, он завершился без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.