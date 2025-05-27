Поиск

S&P подтвердило рейтинг Гонконга на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Гонконга на уровне "AA+".

Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в пресс-релизе S&P.

Импульс к росту экономики Гонконга улучшился в первом квартале 2025 года, объем ВВП поднялся на 3,1% в годовом выражении благодаря увеличению инвестиций и экспорта, отмечают эксперты агентства. Они предупреждают, однако, что напряженность в торговых отношениях США и Китая, вероятно, будет негативно сказываться на экономике Гонконга в ближайшие несколько кварталов.

S&P ожидает замедления темпов роста ВВП Гонконга с 2,5% в 2024 году до 1,6% в 2025 году и прогнозирует повышение ВВП на 1,8% в 2026 году.

Прямые последствия американских пошлин на импорт для Гонконга, вероятно, будут ограниченными, отмечают аналитики агентства. На долю США в прошлом году пришлось лишь около 6% гонконгского экспорта.

Тем не менее последствия ожидаемого ослабления экономической активности в материковом Китае, в том числе из-за ситуации в торговой сфере, будут сдерживать рост в Гонконге, говорится в сообщении S&P.

S&P Global Ratings Гонконг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Закрытие воздушного пространства РФ поставило авиакомпанию Finnair на грань выживания

Закрытие воздушного пространства РФ поставило авиакомпанию Finnair на грань выживания

Доля национальных валют в расчетах между странами СНГ достигла 90%

Доля национальных валют в расчетах между странами СНГ достигла 90%

FT сообщила о намерении Trump Media привлечь $3 млрд для покупки криптовалют

Путин напомнил, что McDonald's повел себя недобросовестно при уходе с рынка в РФ

Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля

Правопреемник Halliburton в РФ получил разрешение на покупку российского бизнеса Aggreko

ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты корпоративным заемщикам, испытывающим временные трудности

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6432 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });