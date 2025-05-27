В Минэнерго отметили, что добыча нефти в РФ до 2050 г. на уровне 540 млн т/г требует удвоения инвестиций

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Удержание добычи нефти в России до 2050 года на уровне 540 млн тонн в год требует удвоения инвестиций в отрасль, заявил директор департамента нефтегазового комплекса министерства энергетики РФ Антон Рубцов, выступая на конференции "Трудноизвлекаемые запасы - настоящее и будущее".

"По нашим оценкам, для того, чтобы поддерживать к 2050 году добычу в районе 540 миллионов тонн нефти, нам нужно удвоение инвестиций. Удвоение инвестиций при процессах импортозамещения запускает мультипликативный эффект в экономике: значит, те налоги, которые не заплатит отрасль нефтегазовая, заплатят смежные отрасли. И получат мультипликативный эффект в виде не только налогов, но и экономической активности", - сказал он.

Рубцов уточнил, что речь идет об инвестициях компаний, но не исключает участия в этом государства: "Бизнес вкладывает свои средства, особенно в сегодняшних условиях – кредитные ему не очень доступны. Для того, чтобы у бизнеса были эти средства, нужно, чтобы государство меньше в моменте забирало. То есть, государство должно стать соинвестором – в долгую".