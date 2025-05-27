"Мечел" в I квартале сократил добычу угля на 27% к IV кв.

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "Мечел" в I квартале 2025 года сократил добычу угля на 27% к предыдущему кварталу и на 17% к аналогичному периоду 2024 года, до 2,1 млн тонн, сообщила компания.

"На глобальном рынке угля в отчетном периоде отмечалось охлаждение спроса на коксующийся уголь - данная тенденция оказывала существенное давление на цены на внутрироссийском рынке, которые приблизились к многолетним минимумам. Реагируя на изменения рыночной среды, мы оптимизировали производственные планы и разработали комплекс мер по сокращению издержек на наших угледобывающих активах. Таким образом, общий показатель добычи угля в первом квартале 2025 года в сравнении с предыдущим кварталом уменьшился на 27%", - прокомментировал динамику генеральный директор компании Олег Коржов, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

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