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Аренда жилья подешевела в нескольких городах-миллионниках РФ в мае

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Долгосрочная аренда жилья подешевела в нескольких городах-миллионниках в мае, подсчитали в "Яндекс Аренде".

"Медианная ставка долгосрочной аренды по всем типам комнатности в городах-миллионниках в мае 2025 года составила 34 тыс. руб. За месяц она снизилась на 0,6% относительно апреля", - говорится в исследовании сервиса.

За май ставки больше всего упали в Воронеже (-5,1%; до 23 000 руб.), Нижнем Новгороде (-5%; до 33 000 руб.), Екатеринбурге (-3,3%; до 34 000 руб.). В течение месяца медианная стоимость выросла в Санкт-Петербурге (+3,6%; до 41 000 руб.) и Москве (+0,7%; до 85 000 руб.). В остальных мегаполисах в мае 2025 года стоимость аренды стагнировала или изменилась в пределах 1%.

В исследовании отмечается, что с начала года все города-миллионники показали сокращение стоимости съемного жилья - в среднем на 8% за первые пять месяцев года. В компании связывают такое падение с ростом предложения нераспроданного вторичного жилья, которое вышло на рынок аренды.

При этом процесс пополнения предложения замедляется, а сроки сдачи растут. Предложение съемного жилья в городах-миллионниках в течение мая 2025 года снизилось в среднем на 2,9% по всем 16 мегаполисам. С начала года квартиры сдаются на 25% дольше.

Яндекс Аренда
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