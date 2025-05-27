РФ к концу 2025 года введет в оборот около 3 млн га по программе "Земля"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Размер сельхозземель, введенных в России в оборот в рамках госпрограммы "Земля" (программа по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса РФ), к концу 2025 года должен приблизиться к 3 млн га, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

"Надо наращивать производственную базу растениеводства – и это в первую очередь пашня. С начала реализации госпрограммы "Земля" введено практически 2 млн га сельхозземель в оборот. По итогам 2025 года мы должны приблизиться к цифре в 3 млн га", - заявил Патрушев на заседании коллегии Минсельхоза во вторник.

"Прошу сохранять темпы и параллельно развивать эффективность использования наших земель. В том числе за счет грамотного использования удобрений и средств защиты растений, внедрения цифровых инструментов и обновления сельхозтехники", - поручил вице-премьер.

Патрушев также заявил о необходимости стимулировать переход аграриев на отечественную селекцию. Напомнив, что доля семян отечественной селекции в прошлом году выросла до 67,7%, он заявил, что пока ориентир доктрины продовольственной безопасности (75% доля семян отечественной селекции - ИФ) не достигнут. "Прошу продолжить наращивать этот потенциал. Необходимые инструменты для этого государством предоставлены", - сказал вице-премьер.

Как сообщалось, программа "Земля" действует в РФ с 2022 года. Она предусматривает введение в оборот не менее 13 млн га за 10 лет.

Площадь неиспользуемых сельхозземель в РФ оценивается почти в 44 млн га, из которых 20 млн га – пашня. Площадь сельхозземель в 2024 году составляла 244 млн га.