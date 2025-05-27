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"НОВАТЭК" может вовлечь допобъемы газа глубоких горизонтов Надым-Пур-Таза за 3-5 лет при снижении налогов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" мог бы вовлечь в разработку дополнительные запасы глубоких горизонтов Надым-Пур-Тазовского региона (ЯНАО) в течение 3-5 лет. Об этом сообщила директор департамента недропользования и управления ресурсной базой компании Екатерина Галян, выступая на конференции "Трудноизвлекаемые запасы - настоящее и будущее".

При этом она отметила чрезвычайную необходимость стимулирования добычи из глубоких горизонтов в Надым-Пур-Тазовском регионе.

"Очень важно сегодня обращать внимание на рациональную разработку месторождений, так как выработанность верхних отложений создает несовместимые условия для добычи газа нижележащих трудноизвлекаемых горизонтов. Сегодня пока еще есть возможность, пока существует геологическое окно возможностей для начала добычи трудноизвлекаемых запасов, нужно обратить на это принципиальное внимание. Но в действующем налоговом режиме, безусловно, это сделать крайне-крайне сложно", - сказала Галян.

В качестве пересмотра и уточнения налогового регулирования "НОВАТЭК" предлагает рассматривать механизмы, направленные на разработку невовлеченных запасов в зоне развитой инфраструктуры и на максимизацию добычи на уже разрабатываемых месторождениях.

"С момента принятия решения по налогам эти дополнительные объемы могут начать вовлекаться, по крайней мере у нас, уже в течение 3-5 лет", - заверила Галян.

НОВАТЭК ЯНАО
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