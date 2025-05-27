ЦБ не ожидает в 2025 г. реализации инициатив, требующих увеличения тарифов по ОСАГО

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Банк России не ожидает в этом году реализации инициатив, требующих увеличения тарифов по ОСАГО, сообщил журналистам зампред ЦБ Филипп Габуния в кулуарах конференции Всероссийского союза страховщиков во вторник.

Регулятор отмечает значительное количество разного рода законодательных инициатив, выдвинутых в сфере ОСАГО, они обсуждаются и анализируются регулятором, однако, по словам Габунии, вряд ли в ближайшее время будут реализованы те, которые потребуют изменения тарифных подходов.

"Сомневаюсь, что какие-то инициативы, связанные с увеличением страховых покрытий в ОСАГО, могут быть приняты в этом году мгновенно. Если они и будут приняты, то с отсрочкой вступления в силу", - пояснил зампред Банка России. "Для того, чтобы решения принимались ответственно и осознанно, ЦБ необходимо провести соответствующие расчеты, инициатив много, реализовать их, скорее всего, будет стоить довольно много денег", - продолжил он.

По словам Габунии, задача регулятора "оцифровать поступающие инициативы, проанализировать их". Также, отметил он, потребуется работа законодателей и обсуждение с депутатским корпусом для выяснения, насколько такие предложения приемлемы.

При этом Габуния добавил, что предложенная законодателями реформа относительно натуральных выплат в виде ремонта в ОСАГО "это, скорее, адаптация к тем условиям, в которых мы находимся. Здесь не потребуется тарифных решений", - сказал он. В то же время предложения, связанные с увеличением лимитов выплат по страхованию жизни или имущественных лимитов, потребуют корректировки тарифов, подтвердил он.

"Мы согласны с тем, что эти темы достойны обсуждения. Лимит в 400 тыс. рублей по имущественным рискам вводился в ОСАГО давно. Доля тех случаев, когда выплат на ремонт автомобиля не хватает в ОСАГО, из крошечной становится более заметной", - добавил Габуния.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА) и Банка России, средняя стоимость полиса ОСАГО за 2024 год не менялась, а средняя выплата выросла на 20%.