Годовое собрание акционеров "Мечела" пройдет 27 июня в Москве

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров "Мечела" состоится 27 июня в Москве, сообщила компания.

Реестр для участия в собрании, которое впервые с 2019 года пройдет в очной форме, закроется 4 июня.

В повестке - стандартные для годового собрания вопросы, в том числе о распределении прибыли.

"Мечел" в последний раз выплачивал дивиденды по итогам 2020 года. За 2024 год компания получила чистый убыток по МСФО в размере 37,1 млрд рублей.