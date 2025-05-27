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Торгово-промышленная палата ФРГ улучшила прогноз спада экономики страны в 2025 году

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Экономика Германии в этом году сократится третий год подряд – на 0,3%, прогнозирует Торгово-промышленная палата Германии (DIHK).

Такого продолжительного спада экономика ФРГ не показывала за всю послевоенную историю.

В феврале DIHK прогнозировала падение ВВП на 0,5% в 2025 году, но в первом квартале экономический рост Германии значительно превзошел ожидания благодаря активности экспортеров и промышленников перед объявлением американских пошлин.

За весь 2025 год германский экспорт уменьшится на 2,5%, ожидает DIHK. До этого он также снижался два года подряд.

По данным проведенного организацией опроса 23 тыс. компаний из различных отраслей, 29% из них ожидают падения экспорта в ближайшие 12 месяцев и лишь 19% - роста.

Индекс доверия бизнеса к экономике ФРГ, согласно последним данным, находится на отметке 94,9 пункта. Значение ниже 100 говорит о том, что среди предпринимателей больше пессимистов, чем оптимистов.

"Бизнес продолжает ждать сигналов прогресса", - заявила управляющий директор DIHK Хелена Мельников, указав на необходимость срочной реакции со стороны властей.

"Позитивные импульсы для экономики должны появиться быстро, до летних каникул, бизнес их ждет", - приводит ее слова агентство Reuters.

Более половины участников опроса DIHK (59%) считают главным риском для бизнеса условия экономической политики. Также респонденты связывают существенные риски с высокой стоимостью рабочей силы и внутренним спросом, а около трети компаний планируют сократить инвестиции.

Германия
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