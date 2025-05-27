Бизнес Северного Кавказа до конца 2026 г. реинвестирует в виноградарство 2 млрд руб. акцизного вычета

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Бизнес Северного Кавказа, принимающий участие в эксперименте по реинвестированию части акциза на виноград в его производство, до конца 2026 года направит на эти цели 2 млрд рублей налогового вычета.

"В рамках эксперимента по реинвестированию части акциза в отрасль виноградарства предприятия реинвестировали 1,2 млрд рублей. До конца 2026 года бизнес реинвестирует еще 2 млрд рублей", - сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по развитию Северного Кавказа во вторник.

Налоговый вычет применяется по сумме акциза на виноград, который используется в производстве вина. Акциз на виноград в РФ был введен в 2020 году. На налоговый вычет могут претендовать предприятия, использующие виноград по технологии полного цикла при условии реинвестирования соответствующих средств в развитие производства и увеличение площадей виноградников.

Как сообщалось, эксперимент рассчитан на период по 2026 год.

Как заявил во вторник на Кавказском инвестиционном форуме председатель комитета по виноградарству и алкогольному регулированию Дагестана Шериф Керимханов, власти республики просят продлить его до 2030 года.

По его словам, в прошлом году с четырьмя производителями коньяка республики были заключены инвестсоглашения по реинвестированию налогового вычета. Согласно им, на период 2024-2026 годов общий объем таких инвестиций оценивается в 3,2 млрд рублей, из них за 2024 год уже вложено около 1 млрд рублей.

Минфин РФ готов рассмотреть предложение виноградарской и винодельческой отрасли о продлении механизма налогового вычета за переработку винограда на три года, сообщал в марте статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. "Мы понимаем, что налоговые вычеты - это большое подспорье для производителей алкогольной продукции полного цикла. Поэтому готовы рассмотреть предложение о продлении этого механизма еще на три года, вынесем этот вопрос на обсуждение", - заявлял он на совещании, которое проводил в рамках рабочей поездки в Дагестан.