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ГК "Дело" отметила, что контейнерные ж/д перевозки в первой половине мая упали более чем на 10%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Контейнерные ж/д перевозки в первой половине мая 2025 года сократились более чем на 10%, сообщил председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев.

"Коллеги констатировали продолжающееся падение рынка железнодорожных контейнерных перевозок. Если за первые четыре месяца снижение оценивалось как незначительное, то уже в первой половине мая падение перевозок контейнеров превысило 10%", - написал Шишкарев в своем телеграм-канале в комментарии по итогам встречи с руководством "Трансконтейнера" (входит в ГК "Дело).

"Это ведет к такому же почти 10%-ному избытку парка фитиновых платформ на рынке, радикальному снижению рыночных ставок для клиентов и загрузки контейнерного флота и портов", - добавил он.

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление – холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".


ГК "Дело"
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