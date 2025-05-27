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В I чтении приняты поправки о полномочиях организаторов торгов по контролю над участниками

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет полномочия организаторов торгов на товарных и финансовых рынках, законодательно прописывает перечень мер воздействия на участников в случае нарушения правил или непредоставления необходимых документов.

Поправки (№834116-8) в закон "Об организованных торгах" были внесены в парламент в феврале. Авторы – группа депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По мнению авторов документа, изменения повысят ответственность участников, поспособствуют более прозрачной работе рынков.

Согласно действующему законодательству, организатор торговли вправе проводить проверки, требовать от участников торгов и эмитентов предоставления необходимых документов, объяснений, информации в письменной или устной форме. Законопроект уточняет, что участники торгов обязаны предоставлять документы и информацию в порядке и в сроки, которые установит организатор торговли. Кроме того, добавляется норма о том, что при выявлении нарушений правил организованных торгов, а также при непредоставлении участниками торгов необходимых документов организатор торговли вправе вынести предупреждение, наложить штраф, приостановить или прекратить доступ к участию в торгах.

Сейчас, как следует из пояснительной записки, организатор торгов может приостановить или прекратить допуск к участию в торгах, и эта мера прописана не в законодательстве, а в положении Банка России (от 17 октября 2014 года №437-П). Авторы напоминают, что в положении ЦБ предусмотрена лишь обязанность организатора торговли установить в своих правилах меры воздействия по отношению к нарушителям и указаны некоторые меры – приостановление или прекращение допуска к участию. "При этом указанная обязанность организатора торговли не обусловлена его обязанностью по осуществлению контроля (...), что может повлечь неопределенность в части интерпретации пределов реализации организатором торговли своих прав", - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов документа, четко указанные законодательно последствия для участников торгов сделают процесс транспарентным и предсказуемым.

"Указанный подход также соответствует иностранной практике (США, Япония, Великобритания), согласно которой применение мер воздействия к участникам торгов является неотъемлемой функцией биржи наравне с регуляторами в целях поддержания упорядоченной организованной торговли", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Поправки ко второму чтению принимаются профильным комитетом по финансовому рынку до 25 июня.

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