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Аналитики ЦБ отметили ослабление кредитного импульса в апреле ниже пандемийного уровня

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Кредитный импульс в апреле продолжил снижение, опустившись ниже пандемийного уровня, говорится в бюллетене Банка России "О чем говорят тренды".

ЦБ отмечает, что кредитование вносит все больший вклад в переход к более сдержанным темпам роста совокупного спроса. Положительный вклад со стороны корпоративного кредитования снизился, а отрицательный вклад розничного кредитования увеличился. Отрицательное значение показателя означает, что кредит за последние 12 месяцев (с мая 2024 года по апрель 2025 года) создал меньше спроса в экономике, чем за предшествующий 12-месячный период (с мая 2023 года по апрель 2024 года).

Розничный портфель (с поправкой на сезонность) в марте не изменился. В апреле, по предварительным оценкам, наблюдалась схожая динамика. Основной вклад в охлаждение кредитования вносит снижение спроса на кредиты на фоне высоких ставок. Число заявок на кредиты заметно снизилось относительно средних уровней прошлых лет, при этом доля одобренных заявок даже немного выросла в сравнении с показателем конца 2024 года.

"Влияние ужесточения макропруденциальных требований вносит, по всей видимости, небольшой вклад в общее замедление кредитования, ограничивая накопление излишних рисков в определенных сегментах рынка", - говорится в бюллетене.

Аналитики ЦБ отмечают, что прирост денежной массы с начала 2025 года держится существенно ниже среднего уровня 2023-2024 гг., что будет способствовать постепенному снижению инфляционного давления.

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