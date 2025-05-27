ВЭБ рассматривает возможность выпуска сукук-бондов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "ВЭБ.РФ" рассматривает возможность выпуска сукук-облигаций по нормам исламского партнерского финансирования, сообщил заместитель председателя госкорпорации Константин Вышковский на сессии "Партнерское финансирование и международное сотрудничество" Кавказского инвестиционного форума.

"Набсовет одобрил новую стратегию развития "ВЭБ.РФ" до 2030 года. Согласно этой стратегии, кредитный портфель ВЭБа будет существенно увеличен. И в этой связи мы заинтересованы в разработке новых инструментов привлечения средств в инвестиционные проекты и диверсификации нашей инвесторской базы. В этом контексте рассматриваем возможность расширения инструментария привлечения заемных средств за счет инструментов партнерского финансирования", - сказал Вышковский.

По его словам, выпуск проектных партнерских облигаций таким эмитентом как ВЭБ будет иметь стратегическое значение для российского финансового рынка. "Мы надеемся сформировать предпосылки для создания нового сегмента и для прихода на российский рынок иностранных инвесторов из дружественных стран, для которых формат партнерского финансирования имеет принципиальное значение", - отметил зампред ВЭБа.

В середине мая ВЭБ заключил соглашение с правительством Республики Татарстан о взаимодействии и сотрудничестве в сфере развития партнерского финансирования. Соглашение предполагает разработку и реализацию совместных инвестиционных программ, поддержку инновационного развития промышленного комплекса региона с использованием инструментов партнерского финансирования, а также привлечение частных российских и иностранных инвестиций.

"В настоящее время работаем над сделкой по выпуску партнерских облигаций для фондирования проекта строительства промышленной инфраструктуры для технологических лидеров Татарстана. С этой целью ВЭБ заключил соглашение о сотрудничестве с особой экономической зоной Алабуга. Пилотная сделка предполагает строительство современного производственного комплекса в сфере "Перспективные материалы и технологии". На первом этапе мы говорим о выпуске сравнительно небольшого для ВЭБа объема - порядка 5 млрд рублей", - рассказал Вышковский.

По его оценке, в перспективе практика выпусков по нормам партнерского финансирования может значительно расшириться. "В Северо-Кавказском федеральном округе при участии ВЭБа уже реализуются или планируется реализация проектов на общую сумму около 350 млрд рублей. Уверен, что среди этих проектов найдутся и те, что могут быть реализованы на принципах партнерского финансирования", - резюмировал зампред ВЭБа.