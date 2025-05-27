Аналитики Банка России отметили снижение текущих темпов роста цен в апреле-мае

Устойчивость процесса можно оценить лишь приблизительно, сообщили в ЦБ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Текущие темпы роста цен в России в апреле-мае заметно снижались в значительной степени из-за эффекта переноса укрепления рубля, которое в существенной мере является отражением достигнутой жесткости денежно-кредитной политики, говорится в бюллетени "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

В апреле рост потребительских цен с сезонной очисткой в годовом выражении замедлился до 6,2% с 7% в марте. "Оперативные данные мая указывают на продолжение замедления текущих темпов роста потребительских цен и годовой инфляции", - отмечают аналитики Банка России. Максимум годовой инфляции пришелся на март, когда она составила 10,3%, в апреле этот показатель снизился до 10,2%.

"Стабилизация инфляции на целевом уровне 4% в 2026 году требует проведения жесткой денежно-кредитной политики длительное время. Траектория ключевой ставки будет определяться скоростью снижения инфляции и инфляционных ожиданий, балансом рисков для достижения цели по инфляции в 2026 году", - подчеркивает департамент ЦБ.

"В целом инфляционное давление в первой половине II квартала продолжило уменьшаться, но то, какая часть этого снижения приходится на устойчивые факторы, связанные с более сбалансированной динамикой спроса, пока может быть оценено лишь приблизительно", - говорится в документе.

При этом аналитики считают, что охлаждение спроса в результате проведения жесткой ДКП (в том числе в рамках ее влияния на укрепление рубля) вносит существенный вклад в снижение ценового давления.

Департамент ЦБ также подчеркивает разнонаправленную динамику инфляционных ожиданий (у предприятий в апреле они снизились, у населения - выросли). "Для однозначного вывода о значимом сокращении устойчивой инфляции необходимы более убедительные свидетельства того, что инфляционные ожидания движутся в ту область, где они находились в период низкой инфляции 2017-2019 годов", - отмечают аналитики ЦБ.

В ситуации высоких инфляционных ожиданий их инерционность удлиняет переход к устойчиво низким темпам роста цен, подчеркивает департамент ЦБ. Необходимый импульс этому переходу, по его мнению, должно придать поддержание жестких денежно-кредитных условий продолжительное время.