Снижение цен на нефть пока не полностью отразилось в стоимости российского экспорта нефти

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Произошедшее с начала 2025 года снижение цен на нефть пока не полностью отразилось в стоимости российского нефтяного экспорта и поступлениях выручки от него на валютный рынок России, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

Аналитики ЦБ отмечают, что, вместе с тем, предложение валюты на рынке увеличится из-за действия бюджетного правила: в рамках него недополученные бюджетом базовые нефтегазовые доходы, связанные с пониженными ценами на нефть, будут компенсированы из Фонда национального благосостояния (ФНБ) с "зеркалированием" этих операций Банком России через продажу валюты.

Департамент ЦБ также обращает внимание на рост в начале текущего года объема получаемой экспортерами валюты на фоне уменьшения задержек с получением выручки за экспорт одновременно с ростом поступления денежных средств от более ранних экспортных поставок (в этой части произошло сокращение объема предоставленных российскими компаниями торговых кредитов и авансов).

Экспортеры стремились продавать валюту на фоне высоких ставок по рублевым инструментам. "Объемы этих продаж оказались сопоставимы с общим объемом экспорта и превышали потребности в оплате текущих расходов и налогов. Таким образом, увеличилось предложение валюты на валютном рынке", - подчеркивают аналитики ЦБ.