Потребрасходы во Франции в апреле выросли на 0,3%, хуже прогноза

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Потребительские расходы во Франции в апреле выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Национального статистического управления Insee.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение показателя на 0,8%, по данным Trading Economics.

В марте, по пересмотренным данным, потребрасходы уменьшились на 1,1%. Ранее сообщалось о спаде на 1%.

Расходы на энергоносители в апреле упали на 3,6% после снижения на 1,9% в марте. Расходы на продукты питания увеличились на 2,1%, в марте показатель уменьшился на 0,8%.

Потребление промышленных товаров в прошлом месяце выросло на 0,7% после спада на 1% в марте. Затраты на товары длительного пользования повысились на 0,8%, на одежду и текстиль - на 1,1%.