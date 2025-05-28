Основная сессия на "Мосбирже" открылась ростом индексов на 0,4%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале торгов основной сессии на "Мосбирже" в среду продолжил коррекционный рост вторника после падения с середины прошлой недели из-за сомнений в скором мирном урегулировании военного конфликта вокруг Украины.

Поддержку покупателям оказывает подорожавшая нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $64 за баррель), а фактором риска выступает угрожающая риторика со стороны США. Лидерами роста выступают акции "Группы компаний ПИК" (+3%), "Аэрофлота" (+1,6%), "ММК" (+1,4%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,4% до 2748,7 пункта, индекс РТС вырос на 0,4% до 1087,6 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,1%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 28 мая, составляет 79,6176 рубля (-4,12 копейки).

Подорожали также акции "ВК" (+1,1%), "Интер РАО" (+0,9%), "Т-Технологии" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "НЛМК" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), бумаги АФК "Система" (+0,5%), ОК "Русал" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), "МТС" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы не он, то России пришлось бы иметь дело с очень крупными проблемами. "Чего не понимает президент России Владимир Путин, так это то, что, если бы не я, множество по-настоящему плохих вещей уже случилось бы с Россией; я имею в виду - в самом деле плохих", - написал Трамп в Truth Social и добавил, что Путин "играет с огнем".

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог считает, что Трамп подразумевает ухудшение личных отношений с Владимиром Путиным, когда говорит об "игре с огнем". "Не стоит портить отношения с президентом Трампом. (...) Потому что вы с президентом Трампом продвинетесь намного дальше, если сможете наладить отношения", - заявил спецпосланник.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова рассчитывает на развитие инерционного роста индекса Мосбиржи в направлении 2800 пунктов.

Рынок снимает накопленную техническую перепроданность, отскок наблюдается по широкому фронту бумаг. От США поступают противоречивые данные в отношении санкционного давления на Россию, тогда как со стороны Банка России все больше звучат сигналы в пользу смягчения риторики (при сохранении ставки) на ближайшем заседании: например, в отчете за апрель регулятор зафиксировал снижение спроса на кредиты ниже допандемийного уровня.

"В среду рынок акций продолжит инерционно восстанавливаться, рассчитываем на движение индекса Мосбиржи в район 2800 пунктов. Поддержкой вечером может выступить статистика Росстата по инфляции за неделю. В фокусе рекомендация СД "Транснефти" по дивидендам за 2024 год - мы рассчитываем на выплаты 200 руб./акция, с доходностью 15,5%. Сегодня эти бумаги могут смотреться лучше рынка", - отмечает Крылова.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что в среду отскок рынка акций обещает продолжиться.

"Можно говорить о том, что сработала теория "гэпов" - во вторник практически были закрыты межсессионные разрывы индекса МосБиржи от 9 и 10 апреля. Если следовать этой теории далее, то первой целью роста является район 2770 пунктов - там расположен "гэп" от 26 мая", - считает эксперт.

Для индекса МосБиржи сильным сопротивлением выступает рубеж 2800 пунктов, который многократно проторгован. Стратегической же целью роста на данный момент видится район выше 2900 пунктов, где остались "гэпы" от 12 и 15 мая, полагает Антонов.

Новостной фон остается тревожным и будет сдерживать покупки. Из-за океана продолжают звучать угрозы ввести жесткие санкции в отношении России. Центробанк в своем телеграм-канале заявил о замедлении розничных цен, но вновь отметил, что "устойчивое снижение инфляции до 4% и ее стабилизация на этом уровне требуют поддержания жестких денежно-кредитных условий продолжительное время", отмечает Антонов. Таким образом, и так слабые надежды на снижение ставки 6 июня уменьшились еще больше, полагает эксперт.

Индексы акций в США накануне выросли на 1,8-2,5% во главе с Nasdaq за счет оптимизма по поводу переговоров США и Европейского союза относительно заключения торговой сделки. В понедельник биржи США были закрыты в связи с Днем памяти (Memorial Day).

На выходных американский президент Дональд Трамп в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился отложить вступление в силу пошлины в 50% на импорт товаров из ЕС до 9 июля, чтобы дать сторонам время для достижения соглашения по тарифам. 27 мая Трамп позитивно оценил усилия Евросоюза, направленные на заключение сделки.

"Меня только что проинформировали, что из ЕС позвонили для быстрого согласования дат для встреч. Это позитивное событие", - написал он в Truth Social.

Индекс потребительского доверия США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в мае вырос до 98 пунктов с апрельских 85,7 пункта. Таким образом, рост индикатора в мае оказался максимальным за четыре года.

Одним из важнейших событий для рынка на неделе станет публикация квартальной отчетности производителя микрочипов Nvidia (после закрытия рынка в среду).

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 не изменился, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi подскочил на 1,3%, китайский Shanghai Composite топчется на месте, гонконгский Hang Seng снижается на 0,7%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты снижаются на 0,1%).

Поддержку рынку акций Японии оказало падение доходностей бондов после сообщения Reuters со ссылкой на источники о том, что власти Японии рассматривают возможность сокращения выпуска сверхдлинных гособлигаций.

Индекс доверия бизнеса к экономике Южной Кореи (BSI) в обрабатывающей промышленности в мае вырос до максимальных с июля прошлого года 73 пунктов с 68 пунктов месяцем ранее, сообщил Банк Кореи.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Гонконга на уровне "AA+". Прогноз рейтинга - "стабильный".

Импульс к росту экономики Гонконга улучшился в первом квартале 2025 года, объем ВВП поднялся на 3,1% в годовом выражении благодаря увеличению инвестиций и экспорта, отметили эксперты агентства. Они предупредили, однако, что напряженность в торговых отношениях США и Китая, вероятно, будет негативно сказываться на экономике Гонконга в течение ближайших нескольких кварталов.

S&P ожидает замедления темпов роста ВВП Гонконга с 2,5% в 2024 году до 1,6% в 2025 году и прогнозирует повышение ВВП на 1,8% в 2026 году.

На нефтяном рынке утром в среду цены растут на сообщениях СМИ, что США запретили компании Chevron экспортировать нефть из Венесуэлы.

К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на 0,3% до $64,25 за баррель (-1% накануне), июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,3% до $61,1 за баррель (-1% во вторник).

Рост рынка, однако, сдерживается ожиданиями дальнейшего наращивания добычи странами ОПЕК+ - на встрече картеля 31 мая будут обсуждаться уровни добычи в июле. Как сообщали СМИ, восьмерка стран ОПЕК+ рассматривает возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тысяч б/с в июле.