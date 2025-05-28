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Доля "просрочки" в необеспеченном потребительском кредитовании за полгода выросла на 2,7 п.п. до 10,5%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Доля необеспеченных потребительских кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL 90+) за полгода выросла на 2,7 процентного пункта и на 1 апреля достигла 10,5% от портфеля, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ РФ.

Прирост доли обусловлен сокращением выдач и вызреванием кредитов, выданных в период роста портфеля, а также тем, что в ноябре - декабре 2024 года было секьюритизировано порядка 1 трлн руб. потребительских кредитов без просроченной задолженности, отмечает регулятор.

Индикаторы по поколениям кредитов также демонстрируют снижение качества: в кредитах наличными доля кредитов с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи на 1 апреля увеличилась на 0,6 п.п. за полгода и достигла 1,6%, а в кредитных картах – рост на 0,9 п.п. за полгода до 3,1%.

Снижение качества связано с тем, что в 2023 году – первой половине 2024 года банки активно наращивали кредитование по высоким ставкам, и такие кредиты были готовы брать заведомо более рискованные заемщики. Наибольший уровень проблемных кредитов традиционно характерен для клиентов с высоким показателем долговой нагрузки, поэтому в отсутствие превентивных макропруденциальных мер снижение качества портфеля было бы еще более серьезным, сказано в обзоре ЦБ.

Из-за невозможности своевременно обслуживать кредит заемщики стали чаще обращаться за реструктуризацией. В I квартале доля реструктурированной за последние шесть месяцев задолженности выросла на 0,7 п.п. до 2,7% от необеспеченных потребительских кредитов.

Объем предоставленной реструктуризации за шесть месяцев вырос до 369 млрд руб., что более чем в 1,6 раза превышает показатель I квартала 2024 года. В процентах от портфеля это все еще значительно ниже значений 2020 года, когда доля таких кредитов составляла 5%, отмечает регулятор.

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