Банк России отметил рост рисков "пузыря" на первичном рынке недвижимости

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Риски появления "пузыря" на первичном рынке недвижимости в I квартале 2025 года вновь выросли на фоне опережающего роста цен на жилье относительно доходов населения и стоимости аренды, говорится в обзоре Банка России финансовой стабильности за IV квартал 2024 года - I квартал 2025 года.

Одним из подходов для количественной оценки перегрева цен на рынке жилья выступает индикатор "пузыря" на рынке недвижимости, который учитывает такие показатели, как ипотечные выдачи, стоимость аренды, доходы населения и изменение строительства. Расширенный набор показателей позволяет своевременно оценить период перегрева и повышенных рисков возникновения "пузыря".

Индикатор "пузыря" - композитный индикатор, состоящий из следующих субиндексов: отношение средней цены квартиры к среднегодовому доходу, отношение средней цены квартиры к среднегодовой цене аренды квартиры, изменение отношения ипотечных выдач к ВВП, индекс реальных цен на рынке недвижимости, изменение валовой добавленной стоимости строительной отрасли (только для первичного рынка жилья). Количественная оценка индекса вычисляется как средневзвешенное значение субиндексов, приведенных к стандартному нормальному распределению.

На первичном рынке недвижимости до второй половины 2024 года наблюдался рост всех показателей, что увеличивало риск возникновения "пузыря" в данном сегменте. На фоне завершения массовой "Льготной ипотеки" и высоких ипотечных ставок рост ипотечных выдач замедлился, что позволило сократить риски возникновения "пузыря" в IV квартале 2024 года.

"Однако в I квартале 2025 года в связи с опережающим ростом цен на недвижимость относительно доходов населения и стоимости аренды квартиры риск возникновения пузыря на первичном рынке недвижимости вновь вырос и в апреле 2025 года индекс достиг значения в 1,6 п. При этом на вторичном рынке недвижимости в связи с высокими ипотечными ставками и отсутствием широких льготных программ риск появления пузыря отсутствует", - говорится в обзоре.

Из данных ЦБ следует, что в апреле значение индикатора "пузыря" стало максимальным с 2016 года (данные за более ранний период в графике ЦБ не представлены).

"В обзоре мы приводим некоторые значения индекса, но как "пузырь" непосредственно мы не фиксируем такого риска. Сами значения индекса в действительности несколько подросли, но сопоставимые индексы в других странах находились на тех же значениях. Мы отмечаем, что была некоторая тенденция к росту в разлете цен, мы предполагаем, что в ближайшее время эта ситуация стабилизируется с точки зрения изменения цен как на вторичке, так и на первичке", - заявил на пресс-конференции зампред ЦБ Филипп Габуния.