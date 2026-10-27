Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX

Фото: Анна Волик/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник демонстрирует вялую динамику; участники рынка не предпринимают активных действий в отсутствие новых сообщений на геополитическую тематику, а также в условиях коррекционного снижения мировых цен на нефть.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2491,62 пункта (+0,01%), индекс РТС - 975,22 пункта (+0,01%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 0,8%.

Подорожали акции "Полюса" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,4%), МКПАО "ВК" (+0,4%), МКПАО "Яндекс" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "ИКС 5" (-0,1%), "Аэрофлота" (-0,1%).

Американские фондовые индексы в понедельник выросли, в том числе благодаря росту котировок акций компаний, связанных с искусственным интеллектом. Ценные бумаги представителей полупроводниковой отрасли и ИИ-компаний выросли после того, как Anthropic подала официальную заявку на IPO, которое пройдет в начале ноября. Начавшаяся неделя будет наполнена новостями, в центре внимания окажутся квартальные отчеты компаний и решение Федеральной резервной системы относительно процентных ставок.

В ближайшие дни ожидается публикация финансовых результатов примерно трети компаний из индекса S&P 500, включая технологических гигантов Alphabet, Microsoft и Amazon. Инвесторы будут внимательно следить за их показателями, чтобы понять, приносят ли отдачу масштабные инвестиции в сферу ИИ. Такое внимание объясняется сдержанной реакцией рынка на отчеты других крупных представителей данной отрасли, которые были обнародованы на прошлой неделе.

Федрезерв объявит решение относительно базовой ставки в среду. Ожидается, что после сентябрьского повышения регулятор возьмет паузу. Согласно данным LSEG, трейдеры по-прежнему допускают вероятность увеличения ставки в декабре, а также прогнозируют как минимум два подъема на 25 базисных пунктов каждое к середине 2027 года.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует небольшой рост (+0,12%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США 27 октября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, Японии и Южной Кореи подрастают на 0,5-3,8%, в то время как индексы материкового Китая и Гонконга снижаются на 0,1%.

Мировые цены на нефть утром 27 октября продолжают снижаться после умеренного падения накануне; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 0,87%, до $114,8 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,88%, до $100,86 за баррель.

Цены на нефть снижаются на фоне надежд на улучшение отношений между Ираном и США. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье в эфире Fox News, что в ближайшее время примет решение о том, следует ли заключить сделку с Ираном или же "покончить с ним".

Вместе с тем командующий центральным штабом иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи предупредил, что любое судно, нарушающее протоколы безопасности Ирана в южных водах, подвергнет себя риску. "Любое судно, которое попытается отклониться от назначенного маршрута или проигнорировать иранские процедуры по любой причине, подвергнет себя риску и столкнется с серьезными повреждениями", - цитирует Абдоллахи телеканал Press TV.

Он также заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) сохраняет полный контроль над побережьем Персидского залива, его островами и Ормузским проливом. "Вооруженные силы поддерживают значительно повышенную готовность по всему Персидскому заливу, его островам, Ормузскому проливу и прибрежным районам Оманского залива", - сказал Абдоллахи. Иранский командующий отверг заявления официальных лиц США о том, что Ормузский пролив открыт и свободен для судоходства.

Тем временем йеменские хуситы продолжают атаковать саудовские объекты. В минувшие выходные хуситы заявили, что нанесли удары по ряду целей на территории Саудовской Аравии, в том числе по международным аэропортам в Эр-Рияде и Даммаме, а также по объектам инфраструктуры нефтекомпании Saudi Aramco в Янбу-эль-Бахре.