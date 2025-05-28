ЦБ готовит требования для инвестиций банков в инструменты с привязкой к криптовалюте

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в течение года планирует установить отдельные требования для расчета капитала и обязательных нормативов банков в части рисков, связанных с изменением стоимости криптовалют, а пока что рекомендует кредитным организациям консервативно вкладываться в такие инструменты, к примеру, установить лимит – не более 1% от капитала.

Соответствующее информационное письмо за подписью первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина размещено на сайте регулятора.

Кредитные организации могут предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. Ключевое условие – такие инструменты не должны предусматривать фактическую поставку криптовалют.

"Кредитным организациям рекомендуется консервативно оценивать риски таких инструментов: предусмотреть их полное покрытие капиталом, а также установить для них отдельный лимит. В течение года Банк России планирует формализовать консервативный подход к регулированию рисков кредитных организаций, связанных с изменением стоимости криптовалют", - говорится в сообщении ЦБ.

До установления такого регулирования ЦБ рекомендует определить лимит по таким вложениям (операциям) на консервативном уровне (например, не более 1% от собственных средств).

Банк России по-прежнему не рекомендует финансовым организациям и их клиентам инвестировать непосредственно в криптовалюты. Предложения регулятора по запуску экспериментального режима, где сделки с криптовалютами смогут совершать только отдельные категории инвесторов, находятся на согласовании в правительстве.