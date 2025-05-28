"Автодор" планирует построить в Новороссийске дорогу для роста пропускной способности порта

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Госкомпания "Автодор" планирует строительство в Новороссийске автомобильной дороги протяженностью 12,7 км. Об этом сообщается в материалах ГК, приуроченных к Форуму дорожных инициатив, который открылся в Сочи в среду.

Строительство автомобильной дороги М-4 "Дон" – с. Цемдолина – ул. Портовая (Новороссийск) – предусмотрено в рамках мероприятий комплексного развития Новороссийского транспортного узла. Она обеспечит возможность доставки грузов и проезда транзитного транспорта до крупнейшего порта РФ в обход существующей улично-дорожной сети Новороссийска. Будет способствовать организации ближних и дальних автомобильных и железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив, а также к курортным зонам и портам Азово-Черноморского бассейна (АЧБ).

Общая протяженность четырехполосной дороги составит 12,7 км. Дорога будет соответствовать IВ категории. Запуск в эксплуатацию намечен на 2033 год. Прогнозная интенсивность трассы на 2034 год определена на уровне 44,5 тыс. автомобилей в сутки.

Кроме того, "Автодор" планирует реконструировать участок трассы М-4 "Дон" протяженностью 59,8 км от поселка Джубга до Новороссийска. Проект предполагает реконструкцию автодороги со строительством обходов ряда населенных пунктов, что позволит выпрямить трассу на подъезде к Новороссийску. Предполагается, что это разгрузит улично-дорожную сеть ряда населенных пунктов Черноморского побережья, сократит время в пути до туристических зон региона.