ЦБ отметил, что сборы сельхозкультур на юге РФ в этом году ожидаются выше прошлогодних

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сборы сельхозкультур на юге РФ в этом году ожидаются выше прошлогодних и вблизи средних многолетних значений, сообщается в докладе Банка России "Региональная экономика".

В апреле состояние озимых культур в регионе улучшилось по сравнению с предыдущими месяцами. "Благодаря интенсивным осадкам в апреле, в основных зернопроизводящих регионах почва наполнилась влагой. В Ставропольском крае дополнительно проведены авиационные работы с помощью метеолаборатории, что позволило повысить объем выпавших осадков на 30%", - говорится в докладе.

В результате опасения сельхозпредприятий по поводу возможной гибели посевов озимой пшеницы из-за похолоданий в весенний период несколько снизились.

"Продолжается весенняя посевная кампания. В целом яровыми засеяно более 70% запланированных площадей, что несколько меньше, чем в прошлом году. Несмотря на приостановку работ в отдельных регионах в период дождей, аграрии планируют провести сев в оптимальные агрономические сроки. Существенного влияния погодных условий на состояние яровых культур не отмечено", - сообщается в докладе.