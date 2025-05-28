Цены производителей промышленных товаров снизились на 1,4% в РФ в апреле

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в апреле 2025 года продолжили начавшееся в марте снижение, сократившись относительно предыдущего месяца на 1,4%, сообщил в среду Росстат.

Ранее в марте показатель опустился на 1,5%, показав отрицательную динамику впервые с октября прошлого года (тогда падение составило 0,6%). До этого цены производителей росли на 0,9% в феврале, на 0,5% в январе, на 0,4% в декабре 2024 года, на 1,0% в ноябре, снижались на 0,6% в октябре, повысились на 0,5% в сентябре, на 1,4% в августе и на 1,1% в июле.

Опрошенные "Интерфаксом" в начале мая аналитики ожидали менее заметного снижения цен производителей в апреле - на 0,5%.

В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в апреле снизились на 5,9% по сравнению с мартом. При поставках на внутренний рынок сократились цены на антрацит (-25,6%), обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть (-14,2%), уголь, за исключением антрацита, коксующегося и бурого угля (-11,9%). При этом рост цен отмечен на янтарь (на 30,8%), сурьмяные концентраты (на 18,8%), горючий природный газ (на 11,3%), морскую соль (на 10,4%).

В обрабатывающих отраслях цены производителей в апреле символически понизились на 0,1% относительно предыдущего месяца. В том числе цены стали меньше на отдельные виды готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования: на услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них (-7,6%), решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов (-7,2%), бочки и аналогичные емкости из черных металлов (-4,6%). Подорожало вспомогательное оборудование для использования вместе с паровыми котлами (на 14,4%). В производстве химических веществ и химических продуктов снизились цены на перекись водорода (-12,5%), гелий (-10,6%), выросли - на духи и туалетную воду (+57,1%), а также на продукцию в категории прочие пестициды и агрохимические продукты (+55,6%). В производстве кокса и нефтепродуктов снижение цен отмечено на нефтяные парафины (-22,5%), карбюраторные масла (-18,5%), легкие дистилляты, не включенные в другие группировки (-14,3%), топочный мазут (-12,0%). При этом цены на битумы нефтяные строительные выросли на 17,1%, на битумы нефтяные кровельные - на 13,6%, на газообразные углеводороды, кроме природного газа, - на 12,5%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром цены в апреле по сравнению с мартом понизились на 1,7%. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений подорожала в апреле на 0,4%.

Как сообщалось, за 2024 год цены производителей повысились на 7,9% после роста на 19,2% в 2023 году, снижения на 3,3% в 2022 году и увеличения на 28,5% в 2021 году (этот рост стал максимальным с 2004 года).