Выпуск легковых автомобилей в РФ в апреле вырос на 11,3% год к году

Показатель по грузовикам упал на 22,4%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в апреле 2025 года выросло на 11,3% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, грузовых - сократился на 22,4%, сообщил Росстат.

В абсолютном выражении в апреле было выпущено 69,8 тыс. легковых машин, с начала года - 246 тыс. (+8,3%).

Грузовиков в прошлом месяце было произведено 13 тыс. единиц, за январь-апрель - 49,6 тыс. (-17,5%).

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в апреле рухнул на 37,7%, до 853 шт., за 4 месяца - на 40,2%, до 3,101 тыс. шт.

Двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в РФ в апреле выпущено 20,9 тыс. шт. (-2,5%), с начала года - 73,5 тыс. шт. (-1,3%).

Производство кузовов для автотранспортных средств за апрель упало на 47,1%, до 2,2 тыс. шт., за январь-апрель - на 37,1%, до 9 тыс. шт.

Показатели производства отдельных видов автотехники, в том числе грузовиков, падают на фоне охлаждения российского авторынка под давлением кредитных ставок и снижения динамики импорта автомобилей из Китая - ключевого внешнего поставщика автомобилей на российский рынок. Одним из факторов снижения поставок из КНР стали два шага повышения утильсбора в октябре прошлого и в начале текущего года.